Беленюк заявил, что не поедет на ЧЕ в Россию

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе 2016 года Жан Беленюк заявил, что не будет принимать участия в Чемпионате Европы, который пройдет в Каспийске (РФ) с 30 апреля по 6 мая.



Как сообщил Беленюк в своем Instagram, ехать на чемпионат ему запретили.

"На чемпионат, который пройдет в российском Каспийске, мне ехать запретили за неделю до выезда. ... Мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме... Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья ... но теперь понимаю, что все было зря", - отметил он.

Напомним, ранее Ассоциация спортивной борьбы Украины (АСБУ) обнародовала приказ Минмолодьспорта от 11 апреля 2018 года, которым предыдущий приказ о запрете участия украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории России от 14 марта, признается утратившим силу.

В документе, в частности указано, что федерациям спорта рекомендовано воздержаться от участия в соревнования на территории России.

В АСБУ отметили, что неучастие в чемпионате Европы, который проходил в РФ, делало невозможным дальнейшее участие украинских спортсменов в чемпионате мира, и привело бы к дисквалификации спортивной федерации на срок до 3 лет, что в свою очередь ставит под угрозу участие в Олимпийских играх-2020.

В Минмолодьспорта в свою очередь заявили, что новый приказ о "запрете" украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России запрещает финансировать такое участие за счет средств из госбюджета, а предыдущий документ прямо запрещал участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ.

Глава Минмолодьспорта Игорь Жданов отмечал, что "министерство и он сам ... категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России".

"Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать на территорию страны-агрессора. Они об этом предупреждены", - отметил Жданов.