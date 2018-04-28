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Від нічного вибуху в Києві загинув журналіст - ЗМІ

Субота, 28 квітня 2018, 21:17
Віталій Кукса
provse.te.ua

Від вибуху гранати у Дарницькому районі Києва в ніч на суботу загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Кукса був мобілізований і служив у зоні АТО зв'язківцем, багато писав про війну і на військові теми, публікувався в багатьох українських виданнях. Також він працював начальником Управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. Останнім часом офіційно був безробітним.

Джерела також повідомили ім'я потерпілого - це 24-річний Андрій Сіроштан. Офіційного місця роботи не має. Саме він, за даними джерел, перебував за кермом.

Також джерела повідомляють, що граната розірвалася в руках у Кукси, а в машині знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій нібито став сімейний конфлікт.

"Українська правда" намагається отримати коментар прес-служби Нацполіції щодо оприлюдненої ЗМІ інформації.

Нардеп Ігор Мосійчук написав у Facebook, що, за його даними, загиблий і поранений були один одному вітчимом і пасинком. І нібито з'ясовували стосунки за допомогою гранати.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 квітня у Дарницькому районі Києва внаслідок вибуху в автомобілі загинув чоловік, ще одну людину було госпіталізовано з пораненнями.  

За попередніми висновками експертів, в автомобілі "Шевроле", який рухався, вибухнула граната. 

Начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко повідомив, що розглядається кілька версій вибуху: замах на вбивство двох осіб та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Українська правда

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Теми: вибухКиївЗМІ
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