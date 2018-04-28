От взрыва гранаты в Дарницком районе Киева в ночь на субботу погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Кукса был мобилизован и служил в зоне АТО связистом, много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Также он работал начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. В последнее время официально был безработным.

Источники также сообщили имя пострадавшего – это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий якобы стал семейный конфликт.

"Украинская правда" пытается получить комментарий пресс-службы Нацполиции относительно обнародованной СМИ информации.

Нардеп Игорь Мосийчук написал в Facebook, что, по его данным, погибший и раненый приходятся друг другу отчимом и пасынком. И якобы выясняли отношения с помощью гранаты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в Дарницком районе Киева в результате взрыва в автомобиле погиб человек, еще один человек был госпитализирован с ранениями.

По предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шевроле" во время движения взорвалась граната.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что рассматривается несколько версий: покушение на убийство двух человек и версия неосторожного обращения с взрывчатыми веществами.