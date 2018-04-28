Частина українських туристів вилетіла з Єгипту

Українські туристи, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, в суботу ввечері вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова.

Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

"Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва", - написав він о 21:18.

Частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва. Наступна - о 24:00. pic.twitter.com/RiR2dpn7w7 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 28, 2018

О 23:14 Кирилич додав, що частина українців вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва й повідомив, що наступний рейс планується о 24:00.

Як повідомлялося, українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

Після цього Кирилич повідомив, що авіарейси для українських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Шарм-ель-Шейху до Львова, плануються на вечір 28 та ніч 29 квітня.