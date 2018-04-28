Частина українських туристів вилетіла з Єгипту

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Субота, 28 квітня 2018, 22:24

Українські туристи, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, в суботу ввечері вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова.

Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

"Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва", - написав він о 21:18.

Як повідомлялося, українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти. 

Після цього Кирилич повідомив, що авіарейси для українських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Шарм-ель-Шейху до Львова, плануються на вечір 28 та ніч 29 квітня

Українська правда
Теми: Єгипет туристи МЗС
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