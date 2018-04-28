Часть украинских туристов вылетела из Египта

Украинские туристы, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, в субботу вечером вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал он в 21:18.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

После этого Кирилич сообщил, что авиарейсы для украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Шарм-эль-Шейха во Львов, планируются на вечер 28 и ночь 29 апреля.