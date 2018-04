МЗС закликає світ збільшити тиск на Росію через обстріли

МЗС закликає країн-партнерів збільшити тиск на Росію через агресію на Донбасі.

Про це написала у Twitter в неділю речниця МЗС Мар'яна Беца.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT