МЗС закликає світ збільшити тиск на Росію через обстріли

МЗС закликає країн-партнерів збільшити тиск на Росію через агресію на Донбасі.

Про це написала у Twitter в неділю речниця МЗС Мар'яна Беца.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 29, 2018

Вона зазначила, що в суботу на Донбасі було зафіксовано 61 обстріл, внаслідок яких постраждало 7 українських військових.

За словами Беци, Росії потрібна дестабілізація України.

"Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала речниця МЗС.

Як раніше повідомив прес-центр штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 61 обстріл – четверо українських бійців зазнали поранення, троє отримали бойове травмування. При цьому використовувалася заборонена Мінськими угодами артилерія.