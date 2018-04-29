МЗС закликає світ збільшити тиск на Росію через обстріли

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Неділя, 29 квітня 2018, 10:19

МЗС закликає країн-партнерів збільшити тиск на Росію через агресію на Донбасі.

Про це написала у Twitter в неділю речниця МЗС Мар'яна Беца.

Вона зазначила, що в суботу на Донбасі було зафіксовано 61 обстріл, внаслідок яких постраждало 7 українських військових.

За словами Беци, Росії потрібна дестабілізація України.

"Закликаємо партнерів здійснювати більший тиск на Росію", - написала речниця МЗС.

Як раніше повідомив прес-центр штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 61 обстріл  четверо українських бійців зазнали поранення, троє отримали бойове травмування. При цьому використовувалася заборонена Мінськими угодами артилерія. 

Українська правда
Теми: МЗС Росія Донбас
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