МИД призывает мир усилить давление на Россию из-за обстрелов

МИД призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.

Об этом написала в Twitter в воскресенье пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 29, 2018

Она отметила, что в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадали 7 украинских военных.

По словам Бецы, России нужна дестабилизация Украины.

"Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала пресс-секретарь МИД.

Как ранее сообщил пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки боевики совершили 61 обстрел - четверо украинских бойцов получили ранения, трое - боевые травмы. При этом использовалась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия.