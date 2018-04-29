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Туристи досі не можуть вилетіти з Єгипту в Україну, а з Києва до Єгипту

Неділя, 29 квітня 2018, 13:03
Туристи досі не можуть вилетіти з Єгипту в Україну, а з Києва до Єгипту

Частина українців, які 27 квітня не змогли вилетіти з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до України, досі лишаються в Єгипті.

Як повідомив у Twitter начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, вони можуть вилетіти додому у другій половині дня неділі.

"Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04 у другій половині дня", - написав він.

Разом з тим, як повідомляє 5 канал, в аеропорту "Бориспіль" 300 туристів більше доби не можуть вилетіти до Єгипту.

Вони провели добу в аеропорту, а потім їх розселили в готелі.

"Вчора вони мали вилетіти до Шарм-ель-Шейха ще о першій ночі, але їхній рейс кілька разів відкладали. Представники столичного аеропорту "Бориспіль" "5 каналу" пояснили, що не відповідальні за виліт, бо авіаперевізник укладає договір на перевезення напряму з туроператором", - повідомляє канал.

Компанія Join up, яка обслуговувала людей, ситуацію не коментує. Там пообіцяли сконтактувати з туристами в неділю.

Як повідомлялося, українські туристи, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, в суботу ввечері вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

Українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти. 

Українська правда
Теми: ЄгипетМЗСавіатуризм
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