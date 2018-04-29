Туристы до сих пор не могут вылететь из Египта в Украину, а из Киева в Египет

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 13:03

Часть украинцев, которые 27 апреля не смогли вылететь из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе в Украину, до сих пор остаются в Египте.

Как сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, они могут вылететь домой во второй половине дня воскресенья.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29.04 во второй половине дня", - написал он.

Вместе с тем, как сообщает 5 канал, в аэропорту "Борисполь" 300 туристов более суток не могут вылететь в Египет.

Они провели сутки в аэропорту, а затем их расселили в отеле.

"Вчера они должны были вылететь в Шарм-эль-Шейх еще в час ночи, но их рейс несколько раз откладывали. Представители столичного аэропорта "Борисполь" "5 каналу" пояснили, что не ответственны за вылет, так как авиаперевозчик заключает договор на перевозку напрямую с туроператором", - сообщает канал.

Как сообщалось, украинские туристы, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, в субботу вечером вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

Украинская правда
Темы: Египет МИД авиа туристы
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