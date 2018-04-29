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Вибори в ОТГ: підкуп горілкою, незаконна агітація, бюлетені на вулиці

Неділя, 29 квітня 2018, 14:40
Вибори в ОТГ: підкуп горілкою, незаконна агітація, бюлетені на вулиці
Фото поліції Харківщини

У Кілійській ОТГ Одеської області правоохоронці викрили схему підкупу виборців на одній з дільниць.

Як повідомляє Комітет виборців України, під час голосування на дільниці школи №3 (ДВК №510412) в місті Кілія працівники Національної поліції вилучили в офіційного спостерігача від партії "Батьківщина" зошит, в якому містилася інформація зі списком осіб та номерами телефонів виборців, які, ймовірно, отримали гроші в обмін на їх голоси.

Спостерігача підозрюють в здійсненні контролю над волевиявленням громадян, що може бути частиною схеми по підкупу виборців.

Спостерігача затримати не вдалося. Наразі його розшукує поліція. Контактні дані особи записано виборчою комісією при реєстрації.

Оновлено о 19:00: Пізніше прес-служба партії "Батьківщина" заявила, що Галина Морозова не є спостерігачем від цієї політсили.

"Офіційно заявляємо, що дана особа у списках спостерігачів від партії ВО "Батьківщина" на виборах 29 квітня 2018 року в Кілійськії ОТГ не значиться. За нашою інформацією, Морозова Галина Іванівна є спостерігачем від партії "За життя", – заявив голова Кілійської районної партійної організації ВО "Батьківщина".

КВУ також повідомляє про інші порушення на виборах в об’єднаних територіальних громадах, серед яких відкриття дільниць із запізненням, незаконна агітація в день виборів, голосування виборців за межами дільниць, порушення таємниці голосування.

Так, на Дніпропетровщині (село Малокозирщина, Перещепінська ОТГ) мало місце голосування виборців поза межами виборчої дільниці. Зокрема, одна з місцевих жителів заповнила бюлетень на вулиці на капоті автомобіля, чим було порушено таємницю голосування.

Також до КВУ надійшла інформація, що в селі Меліоративне (Дніпропетровська обл.) у день голосування виборців пригощали горілкою від імені одного із кандидатів в депутати. За отриманою інформацією алкогольні напої роздавав батько кандидата. Інший кандидат відреагував на порушення, викликав поліцію та написав відповідну заяву.

На Рівненщині (Олександрійська ОТГ) в день виборів, о 5 ранку, Житомирський апеляційний суд прийняв рішення на користь одного з кандидатів щодо його реєстрації. Показово, що до цього, за день до виборів, Рівненський районний суд ухвалив рішення щодо зняття цього кандидата з виборчого процесу.

На Харківщині (Старовірівська ОТГ) та Волині (Торчинська ОТГ) зафіксовано підвезення виборців до дільниць. Підвезення мікроавтобусом виборців від імені одного з кандидатів також зафіксовано на Волині – у селі Веселе.

Крім того спостерігачі КВУ повідомляють про незаконну агітацію в день голосування. Зокрема, на Полтавщині (Терешківська ОТГ) та Рівненщині (Шпанівська ОТГ). Так, у Терешківській ОТГ місцевим жителям у день голосування приходять смс із закликом голосувати за одного з кандидатів на посаду голови ОТГ. У Шпанівській ОТГ в приміщенні дільниці у селі Малий Олексин зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів партії "УКРОП".

Разом з тим, поліція Харківщини повідомляє, що її працівниками відкриті два кримінальних провадження за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу за фактами порушення виборчого законодавства, які були зафіксовані у Нововодолазькому та Великобурлуцькому районах Харківської області та одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ - у Харківському районі.

Як відомо, у неділю перші вибори проходять у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Раніше Комітет виборців України заявляв, що перед виборами 29 квітня в різних регіонах України було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, а також факти тиску на кандидатів.

Українська правда

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Теми: вибориКВУполіція
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