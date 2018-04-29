Выборы в ОТО: подкуп водкой, незаконная агитация, бюллетени на улице

В Килийской ОТО Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия работники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии "Батькивщина" тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса.

Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля за волеизъявлением граждан, что может быть частью схемы подкупа избирателей.

Наблюдателя задержать не удалось. Сейчас его разыскивает полиция. Контактные данные лица записаны избирательной комиссией при регистрации.

КИУ также сообщает о других нарушениях на выборах в объединенных территориальных общинах, среди которых открытие участков с опозданием, незаконная агитация в день выборов, голосования избирателей за пределами участков, нарушение тайны голосования.

Так, в Днепропетровской (село Малокозырщина, Перещепинская ОТО) имело место голосование избирателей за пределами избирательного участка. В частности, одна из местных жителей заполнила бюллетень на улице на капоте автомобиля, чем была нарушена тайна голосования.

Также в КИУ поступила информация, что в селе Мелиоративное (Днепропетровская обл.) в день голосования избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов в депутаты. По полученной информации алкогольные напитки раздавал отец кандидата. Другой кандидат отреагировал на нарушения, вызвал полицию и написал соответствующее заявление.

В Ровенской области (Александрийская ОТО) в день выборов, в 5 утра, Житомирский апелляционный суд принял решение в пользу одного из кандидатов по его регистрации. Показательно, что до этого, за день до выборов, Ровенский районный суд принял решение о снятии этого кандидата с избирательного процесса.

В Харьковской области (Староверовская ОТО) и Волыни (Торчинская ОТО) зафиксирован подвоз избирателей на участки. Подвоз микроавтобусом избирателей от имени одного из кандидатов также зафиксирован на Волыни - в селе Веселое.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают о незаконной агитации в день голосования. В частности, на Полтавщине (Терешковская ОТО) и Ровенской (Шпановская ОТО). Так, в Терешковской ОТО местным жителям в день голосования приходят смс с призывом голосовать за одного из кандидатов на пост главы ОТО. В Шпановской ОТО в помещении участка в селе Малый Алексин зафиксировано размещение агитационных материалов партии "УКРОП".

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщает, что ее работниками открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах Харьковской области и одно уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК - в Харьковском районе.

Как известно, в воскресенье первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Ранее Комитет избирателей Украины сообщал, что накануне выборов в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.