Выборы в ОТО: подкуп водкой, незаконная агитация, бюллетени на улице

В Килийской ОТО Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия работники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии "Батькивщина" тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса.

Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля за волеизъявлением граждан, что может быть частью схемы подкупа избирателей.

Наблюдателя задержать не удалось. Сейчас его разыскивает полиция. Контактные данные лица записаны избирательной комиссией при регистрации.

Обновлено в 19:00: Позже пресс-служба партии "Батькивщина" заявила, что Галина Морозова не является наблюдателем от этой политсилы.

"Официально заявляем, что данное лицо в списках наблюдателей от партии "Батькивщина" на выборах 29 апреля 2018 года в Килийськую ОТО не значится. По нашей информации, Морозова Галина Ивановна является наблюдателем от партии "За життя", - заявил председатель Килийской районной партийной организации ВО "Батькивщина".

КИУ также сообщает о других нарушениях на выборах в объединенных территориальных общинах, среди которых открытие участков с опозданием, незаконная агитация в день выборов, голосования избирателей за пределами участков, нарушение тайны голосования.

Так, в Днепропетровской (село Малокозырщина, Перещепинская ОТО) имело место голосование избирателей за пределами избирательного участка. В частности, одна из местных жителей заполнила бюллетень на улице на капоте автомобиля, чем была нарушена тайна голосования.

Также в КИУ поступила информация, что в селе Мелиоративное (Днепропетровская обл.) в день голосования избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов в депутаты. По полученной информации алкогольные напитки раздавал отец кандидата. Другой кандидат отреагировал на нарушения, вызвал полицию и написал соответствующее заявление.

В Ровенской области (Александрийская ОТО) в день выборов, в 5 утра, Житомирский апелляционный суд принял решение в пользу одного из кандидатов по его регистрации. Показательно, что до этого, за день до выборов, Ровенский районный суд принял решение о снятии этого кандидата с избирательного процесса.

В Харьковской области (Староверовская ОТО) и Волыни (Торчинская ОТО) зафиксирован подвоз избирателей на участки. Подвоз микроавтобусом избирателей от имени одного из кандидатов также зафиксирован на Волыни - в селе Веселое.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают о незаконной агитации в день голосования. В частности, на Полтавщине (Терешковская ОТО) и Ровенской (Шпановская ОТО). Так, в Терешковской ОТО местным жителям в день голосования приходят смс с призывом голосовать за одного из кандидатов на пост главы ОТО. В Шпановской ОТО в помещении участка в селе Малый Алексин зафиксировано размещение агитационных материалов партии "УКРОП".

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщает, что ее работниками открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах Харьковской области и одно уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК - в Харьковском районе.

Как известно, в воскресенье первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Ранее Комитет избирателей Украины сообщал, что накануне выборов в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.