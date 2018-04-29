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В Минсоце объяснили, что делать тем, кто может потерять субсидию

Воскресенье, 29 апреля 2018, 15:32

Около 15-20% получателей субсидий в связи с введением новых правил нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.

Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Этим людям просто надо обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов - заявление и декларацию - чтобы определить право на субсидию. Тем, у кого состояние не меняется, которые ничего не покупали и в составе семей нет трудоспособных лиц, декларирующих отсутствие дохода, - право на субсидию сохраняется автоматически", - сказал Музыченко.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко заявил, что примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Украинская правда

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Темы: субсидииМинсоцполитики
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