У РФ брязкають зброєю у відповідь на затримання Україною російського судна

У Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту та морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному та акваторії Азовського морів.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в силових структурах.

Так, джерело видання заявило, що "агресивні дії" українських морських прикордонників становлять небезпеку захоплення російських суден і вважають що є загроза "державного піратства".

Відзначається, що в зв'язку з цим командування Чорноморського флоту, включаючи морську авіацію, "готове забезпечити безпеку судноплавства" в північно-східній частині Чорного моря та акваторії Азовського моря.

Як відомо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.