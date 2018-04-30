США: Любая сделка с КНДР будет предусматривать "необратимые" шаги по денуклеаризации

США предупредили Северную Корею, что она должна предпринять "необратимые" шаги по денуклеаризации.

Об этом госсекретарь США рассказал телеканалу ABC News, пишет Reuters.

Помпео заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что он должен согласиться принять "необратимые" шаги по закрытию своей программы ядерного оружия в любом варианте соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы используем слово "необратимые" с искренним намерением. Мы будем требовать тех шагов, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута", - сказал Помпео, говоря о своем тайном визите в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном, когда он еще был директором ЦРУ.

По его словам встреча с Ким Чен Ыном была "продуктивной" и он оставил Пхеньян убежденным, что существует "реальная возможность" для северокорейского лидера и Трампа заключить сделку.

Ким выразил готовность обсудить требование Трампа "и разработать карту, которая поможет нам достичь этой цели", сообщил Помпео.

Дипломат сказал также, что США тоже должны будут соответствовать действиям Северной Кореи, но не представил никаких подробностей.

"Обеим странам придется делать больше, чем говорить", - сказал Помпео.

Он повторил, что Трамп будет поддерживать "кампанию давления" санкциями в отношении Северной Кореи, пока Ким Чен Ын не закроет свою программу ядерного оружия.

Как сообщалось, 27 апреля лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.