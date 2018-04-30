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Порошенко розповів, коли закінчиться протистояння агресії РФ

Понеділок, 30 квітня 2018, 16:20
Порошенко розповів, коли закінчиться протистояння агресії РФ

Президент Петро Порошенко заявляє, що протистояння російській агресії закінчиться після звільнення Донбасу і Криму.

Про це він сказав у понеділок під час наради із військовим керівництвом щодо початку операції Об’єднаних сил.

"АТО закінчилося, а протистояння агресії, відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнено останній клаптик української землі, причому як на території Донецької й Луганської областей, так і на території окупованого Криму", - підкреслив Порошенко.

Він назвав це принциповою позицією України.

"Деякі з опозиції пропонували відрізати Донецьк, Луганськ, подарувати їх ворогу, або Крим ще подарувати, а далі рухатися по визначеному кимось шляху. Ні, Україна буде боротися за кожний клаптик землі і за кожного українця, який зараз знаходиться на окупованій території в жахливих гуманітарних умовах", - наголосив президент.

За його словами, дуже швидко стало зрозуміло, чим загрожує для кожного українця, який опинився на окупованій території, "русская весна" і "русский мир": "комендантська година, що не так – одразу на підвал, різке падіння рівня життя, пограбування, вбивства, знущання над українськими заручниками, незаконні збройні формуванні і таке інше".

Порошенко також підкреслив, що в 2014 році Україна не могла оголосити Росії війну після початку її агресії.

"Перше – нам треба було закінчити демократичну процедуру передачі влади, визнаної в усьому світі. Ви знаєте, що під час військового стану Конституцією України заборонено проводити будь-які виборчі процеси", - пояснив він.

Другою причиною, за словами Порошенка, була необхідність світового визнання того факту, що проти України ведеться війна і агресія.

Українська правда
Теми: ПорошенкоАТООб'єднані сили на Донбасі
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