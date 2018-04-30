Порошенко рассказал, когда закончится противостояние агрессии РФ

Президент Петр Порошенко заявляет, что противостояние российской агрессии закончится после освобождения Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в понедельник во время совещания с военным руководством о начале операции Объединенных сил.

"АТО закончилось, а противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Порошенко.

Он назвал это принципиальной позицией Украины.

"Некоторые из оппозиции предлагали отрезать Донецк, Луганск, подарить их врагу, или Крым еще подарить, а дальше двигаться по определенному кем-то пути. Нет, Украина будет бороться за каждый клочок земли и за каждого украинца, который сейчас находится на оккупированной территории в ужасных гуманитарных условиях", - подчеркнул президент.

По его словам, очень быстро стало понятно, чем грозит для каждого украинца, который оказался на оккупированной территории, "русская весна" и "русский мир": "комендантский час, что не так - сразу на подвал, резкое падение уровня жизни, ограбления, убийства, издевательства над украинскими заложниками, незаконные вооруженные формирования и тому подобное".

Порошенко также подчеркнул, что в 2014 году Украина не могла объявить России войну после начала ее агрессии.

"Первое - нам надо было закончить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире. Вы знаете, что во время военного положения Конституцией Украины запрещено проводить любые избирательные процессы", - пояснил он.

Второй причиной, по словам Порошенко, была необходимость мирового признания того факта, что против Украины ведется война и агрессия.