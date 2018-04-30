Нардеп Найем попал в больницу из-за конфликта на дороге

Нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта и драки на дороге, в результате чего оказался в больнице.

Об инциденте нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, перепалка на дороге, которая возникла в связи с поведением других участников движения, закончилась "дракой".

"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой - дали в челюсть ... догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", - сообщил он.

Нардеп добавил, что инцидент не касается его депутатских полномочий.

"Удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью", - отметил Найем.

Также он сообщил, что в больнице у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение.

В комментарии УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что в результате плана "Перехват", введенного после инцидента с участием Найема, задержаны трое подозреваемых, мужчину, который ударил нардепа, разыскивают, по факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК "Хулиганство".

"Потерпевший, который вызвал полицию (Найем - ред.), двигался в направлении Бессарабской площади. В это время автомобиль марки Mercedes создал аварийную ситуацию, после чего между участниками движения произошел конфликт", - отметил Тракало.

По данным полиции, когда между участниками инцидента произошла ссора, на место происшествия прибыл еще один автомобиль марки BMW.

"Один из участников конфликта ударил народного депутата в лицо, после чего они скрылись с места происшествия. ... Автомобиль марки Mercedes во время плана "Перехват" нашли неподалеку и задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте. Они доставлены в полицию", - сообщил Тракало.

По данным нардепа Антона Геращенко, трое задержанных - Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.