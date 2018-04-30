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Нардеп Найем попал в больницу из-за конфликта на дороге

Понедельник, 30 апреля 2018, 19:58
Нардеп Найем попал в больницу из-за конфликта на дороге

Нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта и драки на дороге, в результате чего оказался в больнице. 

Об инциденте нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, перепалка на дороге, которая возникла в связи с поведением других участников движения, закончилась "дракой".

"Началась перепалка. Вызвал 102. Ну, как дракой - дали в челюсть ... догнать не получилось. Теперь в больнице. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", - сообщил он. 

Нардеп добавил, что инцидент не касается его депутатских полномочий.

"Удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью", - отметил Найем. 

Также он сообщил, что в больнице у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение. 

В комментарии УП пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что в результате плана "Перехват", введенного после инцидента с участием Найема, задержаны трое подозреваемых, мужчину, который ударил нардепа, разыскивают, по факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК "Хулиганство", которая предусматривает наказание в виде до 4 лет лишения свободы.

"Потерпевший, который вызвал полицию (Найем - ред.), двигался в направлении Бессарабской площади. В это время автомобиль марки Mercedes создал аварийную ситуацию, после чего между участниками движения произошел конфликт", - отметил Тракало.

По данным полиции, когда между участниками инцидента произошла ссора, на место происшествия прибыл еще один автомобиль марки BMW.

"Один из участников конфликта ударил народного депутата в лицо, после чего они скрылись с места происшествия. ... Автомобиль марки Mercedes во время плана "Перехват" нашли неподалеку и задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте. Они доставлены в полицию", - сообщил Тракало.

 
 

По данным нардепа Антона Геращенко, трое задержанных -  Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

 

Однако брат Найема - Маси Найем - сообщил, что лица, которых упомянул Геращенко - не те, кто бил политика. Он также отметил, что все материалы были переданы полиции и уже состоялась встреча с адвокатом другой стороны.

Позже он заявил, что участники инцидента с Мустафой Найемом были в автомобилях с госномерами АА0095ТТ и АА9559МI. 

"Непосредственный участник нанесения телесных был в автомобиле BMW и до сих пор не найден - он в бордовой футболке на фото", - заявил Маси Найем. 

 

В свою очередь нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Мустафу Найема прооперировали.

"Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: КиевНайемполиция
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