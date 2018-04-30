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Нетаньяху звинуватив Іран у брехні щодо своєї ядерної програми

Понеділок, 30 квітня 2018, 22:35
Нетаньяху звинуватив Іран у брехні щодо своєї ядерної програми

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив керівництво Ірану у брехні щодо своєї ядерної програми та заявив про виявлення іранських архівів, які свідчать: країна приховує ядерні об’єкти.  

Як заявив Нетаньяху 30 квітня у прямому ефірі, Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховує ядерну зброю, пише DW.

За його словами, ізраїльська розвідка виявила інформацію про таємну ядерну програму Ірану. Ця інформація міститься у 55 тисячах файлів та 183 компакт-дисках, що були виявлені.

"Іранські лідери неодноразово заперечували, що коли-небудь мали ядерну зброю. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам одну річ: Іран брехав", - заявив Нетаньяху.

Він зазначив, що Іран весь цей час зберігав і покращував ядерні технології. За його словами, країна на найвищому рівні планувала надалі розбудовувати ядерну зброю.

Нетаньяху додав, що Білий дім "має зробити правильні речі" щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, влітку 2015 року Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. 

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Штати можуть повністю вийти з ядерної угоди з Іраном, якщо її не буде змінено.

У січні 2018-го держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США та їх європейські союзники створили робочі групи для обговорення змін до чинної ядерної угоди з Іраном.

У щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що Іран дотримується норм ядерної угоди 2015 року. 

У квітні Британія, Франція і Німеччина допустили можливість нової ядерної угоди з Іраном.

"Українська правда" в Threads

Теми: ядерна зброяІранІзраїль
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