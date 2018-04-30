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Нетаньяху обвинил Иран во лжи о своей ядерной программе

Понедельник, 30 апреля 2018, 22:35
Нетаньяху обвинил Иран во лжи о своей ядерной программе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил руководство Ирана во лжи относительно своей ядерной программы и заявил об обнаружении иранских архивов, свидетельствующих: страна скрывает ядерные объекты.

Как заявил Нетаньяху 30 апреля в прямом эфире, Израиль может предъявить "новые и убедительные доказательства" того, что Иран скрывает ядерное оружие, пишет DW.

По его словам, израильская разведка обнаружила информацию о тайной ядерной программе Ирана. Эта информация содержится в 55 тысячах файлов и 183 компакт-дисках, которые были обнаружены.

"Иранские лидеры неоднократно отрицали, что когда-либо имели ядерное оружие. Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам одну вещь: Иран лгал", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что Иран все это время хранил и улучшал ядерные технологии. По его словам, страна на самом высоком уровне планировала в дальнейшем развивать ядерное оружие.

Нетаньяху добавил, что Белый дом "должен сделать правильные вещи" относительно ядерной программы Ирана.

Напомним, летом 2015 года Иран с одной стороны и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут полностью выйти из ядерной сделки с Ираном, если она не будет изменена.

В январе 2018-го госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и их европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений в действующую ядерной сделки с Ираном.

В ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран соблюдает ядерную сделку 2015 года. 

В апреле Великобритания, Франция и Германия допустили возможность новой ядерной сделки с Ираном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ядерное оружиеИранИзраиль
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