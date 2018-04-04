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Аваков про "прорив Саакашвілі": Наступного разу будуть трупи...

Середа, 4 квітня 2018, 13:13

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що допустив так званий "прорив кордону" екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, щоб "не допустити кровопролиття".

Про це глава МВС розповів в інтерв'ю виданню LIGA.net.

На питання, яка його роль в історії з Саакашвілі, чи була це його ідея – позбавити політика громадянства, Аваков відповів: "Ні, не моя".

"Саакашвілі – це людина, яка готова заради власної красивою політичної пози використовувати все, що завгодно. Це моя оцінка його як політика. Використовувати фрустрацію населення, обдурені очікування, розчарування, нездійснені поки світлі надії та розкручений антикорупційний ажіотаж – все, що завгодно, щоб привернути до себе людей, і щоб потім обдурити, поклавши в кишеню політичні дивіденди", – говорить міністр.

"Мені такого роду політики як Саакашвілі – огидні. І він навіть не вважає, що це погано. Для нього це просто і природно – як дихати. На жаль", – додав Аваков.

На питання "Навіщо ви дозволили такій поганій людині, як ви говорите, прорвати кордон і створити майданчик у вигляді табору під Верховною Радою?", глава МВС відповів:

"Був вибір: або криваве зіткнення, або те, що трапилося. Прикордонники мені дзвонили і питали: "Нам відкривати вогонь?". Я відповідав: "Ви що, ідіоти? Ні, звичайно!". І ось давайте вирішимо: це я дозволив кільком пройдисвітам публічно порушити кордон України, чи треба було, щоб там було 15 трупів?".

На ремарку, що в подібній ситуації в США, наприклад, були б трупи, глава МВС відповів:
 
"Майже напевно! Думаю, на жаль, наступного разу, при подібній спробі – трупи будуть і в Україні... Але в тій ситуації я прийняв таке рішення – не допустити крові".

"Але я не думаю, що вчинок Саакашвілі приніс йому щастя і успіх. Ми пройшли безпрецедентну кількість судів на шляху видворення з країни цієї людини як порушив кордон. І судова процедура пройшла бездоганно", – заявив міністр.

Як відомо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Пізніше українська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він тріумфально прорвався в Україну 10 вересня 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковСаакашвілі
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