Логвинський назвав справи проти нього замовленням

Народний депутат від "Народного фронту" Георгій Логвинський, який проходить по 3 провадженнях Національного антикорупційного бюро, заявив, що за справи проти нього пропонували гроші.

Про це він сказав з трибуни парламенту, коментуючи ситуацію, яка склалася з прослуховуванням керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, де на записаних розмовах НАБУ фігурував і сам Логвинський.

"Я хотів би трохи відкрити завісу, щоб було зрозуміло, що приховує пан Ситник та пан Холодницький. Ви кажете, що депутати ходять до правоохоронних органів. Ви думаєте ці правоохоронні органи, які ми створили, чимось відрізняються від старих?", - сказав депутат.

За його словами, до нього надходить багато скарг щодо порушень антикорупційних органів.

"Є свідчення особи, яка каже: зі мною у Парижі, у ресторані зустрілися особи, які є партнерами голови АРК Крим Константинова. І пропонували гроші за відкриття кримінального провадження з метою наїзду саме на пана Логвинського, який дуже заважає у Криму", - розповів Логвинський.

"І ці свідчення знаходяться у матеріалах кримінального провадження. Після цього ця справа переходить до НАБУ. Цікаво, може є якесь співпадіння?", - запитав він.

Також депутат додав, що має багато скарг від "поважних правозахисних організацій", які розповідають про порушення прав людини керівництвом антикорупційних органів.

Крім того Логвинський зазначив, що має скаргу від ради адвокатів, які заявили про те, що НАБУ прослуховує всі розмови сторони захисту у всіх кримінальних провадженнях.

Раніше НАБУ оприлюднило аудіо розмови з кабінету керівника САП Назара Холодницького, серед яких була розмова з Логвинським щодо можливого закриття справ проти нього.

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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