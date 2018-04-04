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НАБУ оприлюднило розмови Холодницького

Середа, 4 квітня 2018, 11:48
НАБУ оприлюднило розмови Холодницького

Національне антикорупційне бюро опублікувало у YouTube фрагменти записаних розмов керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

У бюро зазначили, що з  огляду на суспільний резонанс та з метою надання громадськості достовірної інформації про участь НАБУ у розслідуванні стосовно керівника САП, вважають доцільним оприлюднити фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті Холодницького.

У НАБУ наголосили, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого ГПУ.

Зазначається, що у результаті  були встановлені факти, які можуть свідчити про наявність в діях Керівника САП ознак кримінальних та дисциплінарних порушень.

"Зокрема, йдеться про можливе підбурювання свідків до давання неправдивих показань, розголошення відомостей досудового розслідування особам, які не мають відношення до відповідного кримінального провадження", - сказано у повідомленні.

На першому короткому записі розмова йде між керівником САП та народним депутатом Л. (Георгій Логвинський, "Народний фронт", - ред), про перебіг розслідування.

На аудіозаписі чутно, як Холодницький запевняє співрозмовника у тому, що не може закрити проти нього справу, але  пообіцяв інформувати про деталі слідства.

Друга записана розмова відбувається між керівником САП та директором ТОВ "Акварелі Девелопмен Холднг", який є свідком у кримінальному проваджені щодо пропонування хабаря в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

Вони обговорили те, як буде відбуватися допит. При цьому свідок уточнює, що саме він має казати. Холодницький дає йому поради, як краще відповідати на запитання.

Далі в оприлюднених розмовах керівник САП  розмовляє із заступником, який йому розповідає про клопотання детектива бюро щодо обшуків, у тому числі у ТОВ "Акварелі Девелопмен Холдинг".

Холодницький обурюється щодо дій своїх підлеглих, які підписали дозвіл на проведення обшуків, після чого заступник запропонував зателефонувати до Солом'янського  суду та попросити не розглядати клопотання НАБУ.

У наступній зафіксованій розмові між Холодницьким та підлеглим, мова йде про екс-керівника Національного агентства з питань запобігання корупцію Наталію Корчак.

На слова прокурора, що детективи хочуть отримати тимчасовий доступ до речей та документів Корчак, керівник САП відповідає :"Та пішли вони… В них немає справ, вони з Корчак граються".

Прокурор зазначає, що у НАБУ є достатньо  матеріаплів для кримінальної справи. Однак Холодницький змінює тему розмови.

Надалі йде стенограма розмови між керівником антикорупційної прокуратури та його заступника щодо мера Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів справи у присвоєнні майна на суму понад 185 мільйонів гривень.

Вони обговорюють можливе "витягнення" зі справи деяких фігурантів та необхідні умови для цього. Заступник каже, що хоче знати позицію Холодницького з цього приводу.

Всього опубліковано п'ять коротких записів розмов.

Раніше повідомлялося, що у скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураХолодницький
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