Ситник визнав, що ГПУ і НАБУ разом ведуть справу проти Холодницького

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП Назара Холодницького.

Про це він сказав журналістам у четвер після дискусії у Міністерстві фінансів.

За словами Ситника, раніше він не заперечував наявність справи проти керівника САП.

"Якщо ви подивитесь мої заяви, то я не спростовував сам факт розслідування. Я спростував ті версії про мотиви і решту, які з'явились у ЗМІ", - сказав Ситник.

На запитання про те, чи справді НАБУ у цій справі співпрацює з департаментом ГПУ під керівництвом Гуцуляка, так званим департаментом "Кононенка-Грановського", Ситник нагадав, що "НАБУ має успішний досвід роботи з різними департаментами ГПУ, у тому числі і з цим".

Водночас директор НАБУ пояснив, що він обмежений у коментуванні справи Холодницького таємницею слідства та державною таємницею.

Ситник пообіцяв, що найближчим часом буде оприлюднена офіційна позиція НАБУ щодо справи проти керівника САП.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Тоді ж з’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького