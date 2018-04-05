У Москві вручили ноту протесту українському повіреному через арешт судна "Норд"

У Міністерстві закордонних справ РФ вручили ноту протесту тимчасовому повіреному в справах України у зв'язку із затриманням судна "Норд" з анексованого Криму.

Про це 4 квітня на брифінгу у Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає РІА "Новости".

"3 квітня до МЗС Росії був запрошений тимчасовий повірений у справах України в Росії. Йому була вручена нота з рішучим протестом у зв'язку з неправомірним затриманням Держприкордонслужбою України 25 березня в Азовському морі російського риболовецького судна "Норд", конвоюванням його до порту Бердянська та незаконним утриманням під вартою екіпажу в складі 10 громадян Росії", - сказала Захарова.

За її словами, Москва "зажадала негайного звільнення незаконно затриманих російських громадян, повернення судна "Норд" його законному власнику" і недопущення "подібних провокацій у майбутньому".

У МЗС РФ заявили представнику України, що моряки знаходяться в нелюдських умовах і до них не допускаються російські консульські співробітники", - додала вона.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.