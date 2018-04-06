НАЗК завершило спецперевірку декларацій кандидатів у члени ЦВК Сліпачук і Єфремової

Національне агентство з запобігання корупції закінчило спецперевірку декларацій кандидатів у члени Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук та Ірини Єфремової.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАЗК.

"Спецперевірка декларацій Спіпачук і Єфремової завершена. Результати перевірки передаються або і вже передані до Нацдержслужби", - сказали у прес-службі.

Водночас у нац агентстві відзначили, що спецперевірку кандидатів до ЦВК проводить 9 органів, тому говорити про те, чи закінчили перевірки інші відомства вони не можуть.

Також у НАЗК додали, що найчастіше у деклараціях знаходять певні порушення – суттєві або не суттєві. Прокоментувати, чи порушення у деклараціях Сліпачук і Єфремової у прес-службі не змогли і порадили звернутися з запитом.

"Українська правда" надіслала відповідний запит до НАЗК.

Водночас, як повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерела, в електронних деклараціях Сліпачук і Єфремової виявили неточності, тому спеціальну перевірку цих кандидатів у члени ЦВК ще не завершили.

"У Єфремової й Сліпачук знайшли невідповідності в деклараціях", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Ірина Єфремова неправильно вказала в декларації метраж квартири (невідповідність становить 2 кв. м) і паркомісця (невідповідність – 0,5 кв. м).

Також вона не задекларувала додаткове благо в розмірі 7,5 тисячі гривень.

"У Сліпачук зазначені суми доходів не повністю відображаються в базах і реєстрах", - сказав співрозмовник.

Тепер Єфремова й Сліпачук мають надати пояснення щодо цього.

2 квітня голова Ради Андрій Парубій заявив, що 12 з 14 кандидатів у члени Центральної виборчої комісії пройшли спецперевірку. Керівництво ВР закликало пришвидшити спецперевірку кандидатів у члени ЦВК Єфремової та Сліпачук.

Термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК завершився ще 1 червня 2014 року, з 3 лютого 2017 року закінчився термін повноважень і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

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