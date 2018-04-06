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Прокуратура: Суд не відпускав затриманого капітана судна "Норд"

П'ятниця, 6 квітня 2018, 13:31

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявляє, що Херсонський міський суд не відпускав з під варти затриманого капітана судна "Норд", оскільки такий запобіжний останньому ще не обрано.

Спростування інформації опубліковано на сайті ГПУ.

"Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 1 ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, зазначає ГПУ.

Правоохоронці пояснюють, що строк, відведений для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ще не закінчився:

"Оскільки підозрюваний капітан судна "Норд" фактично був затриманий 04.04.2018 о 06 год. 51 хв., сімдесяти двох годинний строк, відведений для розгляду клопотання завершується о 06 год. 51 хв. 07.04.2018", – йдеться в повідомленні.

Засідання ж Херсонського міського суду призначено на 13 год. 00 хв. п'ятниці.

5 квітня телеканал "112 Україна" повідомив, що суд відпустив капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка, тому що близько 19 години закінчився строк, за яким його по закону можуть тримати під вартою з моменту затримання.

Зазначалось, що його забрали до лікарні, бо він почувається зле.

У спілкуванні з журналістами Горбенко зазначив, що не визнає себе винним у статті, яку йому інкримінують, і що він не збирається переховуватися від слідства.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Українська правда

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Теми: судКрим
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