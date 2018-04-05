Суд відпустив капітана судна "Норд"

Суд відпустив капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка.

Про це повідомляє телеканал "112".

"Володимира Горбенка відпустили через те, що близько 19 години закінчився строк, за яким його по закону можуть тримати під вартою з моменту затримання. Декілька годин вирішувалось, чи відбудеться таке засідання, адвокати весь час наполягали на тому, що Горбенка утримують незаконно. Врешті було прийнято рішення його звільнити", - повідомила кореспондент.

Його відвезли до лікарні, бо він себе погано почуває.

Завтра, 6 квітня, о 13.30 має відбутися чергове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У спілкуванні з журналістами Горбенко зазначив, що не визнає себе винним у статті, яку йому інкримінують, і що він не збирається переховуватися від слідства.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Пізніше в Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту і морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному і акваторії Азовського морів.