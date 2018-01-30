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У США зізналися, що використали Forbes для "кремлівської доповіді"

Вівторок, 30 січня 2018, 18:51
У США зізналися, що використали Forbes для кремлівської доповіді

Міністерство фінансів США використало рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини "кремлівської доповіді".

Це підтвердив представник відомства сайту BuzzFeed News.

"Імена та активи олігархів у незасекреченій частині доповіді були відібрані на основі об'єктивних критеріїв із загальнодоступних джерел", - розповів представник Мінфіну США на умовах анонімності.

Іншим джерелом для відомства під час складання переліку росіян стала англомовна версія сайту kremlin.ru, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що американські урядовці додавали до списку тих росіян, чиї активи складають один мільярд доларів та більше. За їхніми словами, вони використали такий критерій відбору через відсутність чіткого пояснення слова "олігарх".

Водночас у Мінфіні відмовилися коментувати секретну частину списку, бо у ній є інформація про "інших осіб, яких ми вважаємо важливими, але для опису їхніх ролей та обов’язків деяких з них були необхідні засекречені дані".

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Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

Путін в свою чергу заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Українська правда
Теми: РосіяСШАсанкціїЗМІмедіа
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