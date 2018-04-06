Адвокати внесли заставу за капітана судна "Норд"
Адвокати внесли заставу за затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горбенка.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника компанії-власника корабля керченського рибколгоспу імені Першого травня - Анну Шевельову.
Вона розповіла, що захисники Горбенка внесли за нього заставу. Однак через закінчення робочого дня, вони не отримали підтвердження надходження грошей на рахунок.
"Горбенко в ІТТ (ізолятор тимчасового утримання - УП) до отримання підтвердження про прихід застави на рахунок. Відпустять, мабуть, після вихідних", - сказала представник компанії.
25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.
У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.
Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.
Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" .
2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.