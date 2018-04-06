Адвокати внесли заставу за капітана судна "Норд"

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 19:51

Адвокати внесли заставу за затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горбенка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника компанії-власника корабля керченського рибколгоспу імені Першого травня - Анну Шевельову.

Вона розповіла, що захисники Горбенка внесли за нього заставу. Однак через закінчення робочого дня, вони не отримали підтвердження надходження грошей на рахунок.

"Горбенко в ІТТ (ізолятор тимчасового утримання - УП) до отримання підтвердження про прихід застави на рахунок. Відпустять, мабуть, після вихідних", - сказала представник компанії.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Теми: суд Крим
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