Клімкін: Порошенко узгодить з Меркель деталі введення миротворців на Донбас

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Берліну узгодить з канцлером ФРН Ангелою Меркель деталі можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я очікую перше - чіткого погодження тактики як просуваємо миротворців, саме дуже чітких кроків", - підкреслив міністр, відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі Меркель та Порошенка у рамках візиту глави президента України до ФРН 9-10 квітня.

"Це питання вже було погоджено з французькою стороною під час нещодавнього візиту міністра Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана. Наступний крок - це погодження з американцями. У нас є спільна концепція. Зараз має бути саме спільна тактика", - наголосив Клімкін.

Також його запитали, чи є чітке розуміння, коли ідея щодо миротворців перетвориться у конкретне рішення.

"Конкретним рішенням стане ухвалення відповідної резолюції на засіданні Ради безпеки ООН. Чи є 100-відсоткова гарантія, що Росія його виконає так як є? Давайте подивимося, що робить Росія. Тому ось цей тиск, який на сьогодні будується, це і є та сама гарантія", - відповів дипломат.

"Зараз у нас є спільна позиція - Німеччина, Франція, США. Після цих контактів найвищого рівня, будемо тиснути на РФ, з тим, щоб це реалізувалося, і маємо це зробити як поштовх для того, щоб це почалося", - зауважив глава МЗС.

Клімкін зазначив, що візит Порошенка до Німеччини наступного тижня - це тільки перший крок.

"Буде дуже багато контактів на найвищому рівні. І Меркель, і Макрон будуть говорити з Трампом. Будемо зустрічатися в двосторонньому, тристоронньому форматі, і будувати цей тиск, але обов'язково координувати і тактику і стратегію", - повідомив міністр.

Крім того, за словами Клімкіна, Порошенко планує обговорити з Меркель будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", а також незаконну поставку турбін Siemens в окупований Крим.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Олексій Павлиш, УП