"Опоблок" фінансують фіктивні фірми – розслідування

Партію "Опозиційний блок" у 2017 році, окрім надходжень з держбюджету та внесків фізосіб, фінансували фіктивні фірми.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Джокери" з Севгіль Мусаєвою на телеканалі ZIK.

Так, фізичні особи перераховували кошти лише регіональним осередкам, і це були незначні суми, які загалом склали 4 мільйони 750 тисяч гривень.

Юридичні особи спонсорували "Опоблок" набагато активніше. Компанія "Агротрейдмаркет" перерахувала 2,55 млн гривень, "Полібудсервіс" – 1 мільйон гривень, ТОВ "Магден-плюс" – 1,1 мільйона гривень, "Гіперіон мега" – 1 мільйон гривень.

Як з’ясували журналісти, за зазначеними адресами розташування фірм "Гіперіон мега", "Магден-плюс" та "Полібудсервіс" не було жодної.

Фінансовий аналітик ГО "Ейдос" Сергій Адаменко зазначив, що протягом 2016 року "Опозиційний блок" профінансували сім юридичних осіб на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. У 2017 році чотири юридичні особи профінансували її приблизно на 3,8 мільйона гривень.

"Є чотири основні фірми, "Агротрейдмаркет" є основною, бо вона внесла 2,5 мільйони гривень на рахунки політичної партії "Опозиційний блок". Прізвища засновників цих компаній я свідомо не буду називати, але вони паралельно ще є засновниками кількох десятків фірм. Тобто одна людина керує двома або трьома десятками фірм. І щоб ви розуміли, статутний фонд в них є до тисячі гривень. Тобто це фірми, які існують тільки на папері", – наголосив Адаменко.

Разом з тим, на питання журналістів, чи знають своїх спонсорів представники "Опоблоку", народний депутат від цієї політсили Юрій Мірошниченко відповів, що на сьогоднішній день є запитання до звітів більшості політичних сил.

"Я вважаю, що це пов’язано зі складнощами заповнення звітів. На першому етапі у 2016 році було більше запитань, у 2017 їх вже менше. Я прогнозую, що це еволюційний процес", – сказав Мірошниченко.

Журналісти припускають, що прихованими спонсорами "Опоблоку" можуть бути Віктор Медведчук, Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов.

Пардеп від БПП Сергій Лещенко зазначив, що "Опоблок" із самого початку був проектом цих людей.

"Із самого початку "Опозиційний блок" був проектом трьох олігархічних кланів: Медведчука, Фірташа з Льовочкіним та Ахметова, куди входять його юристи, особисті менеджери та довірені люди – починаючи від пана Морока, Долженкова, Воропаєва, Бєлого, бо Новинський є окремим олігархом, але в нього з Ахметовим є бізнес зв’язки. Тобто вони є співвласниками "Метінвесту", – розповів Лещенко.

Разом з тим, директор Інституту світової політики Євген Магда переконаний, що Дмитро Фірташ досі має вплив на "Опозиційний блок", хоча перебуває в Австрії і до нього є запитання в американських слідчих.

"Дмитро Фірташ впливає приблизно на 20 різних парламентаріїв і називати головним виконавцем його політичної волі в Україні та його бачення, думаю, що можна Сергія Льовочкіна", - сказав він.

У свою чергу, колишній народний депутат чотирьох скликань Тарас Чорновіл стверджує, що Медведчук досі контролює деяких депутатів парламенту.

"У Верховній Раді і досі є аж п’ять депутатів з групи Медведчука, яку він контролює ще з часів СДПУ(О): Нестор Шуфрич, Ігор Шурма, Михайло Папієв, Тарас Козак, Василь Німченко. Нестор Шуфрич йде з "Опоблоку", і це робиться саме в інтересах Медведчука. Щоб у наступному парламенті отримати більше мандатів. На вибори вони підуть окремо. Тобто "Опоблок" розколеться", – вважає Чорновіл.

Журналісти зазначають, що формально розкол політсили уже триває.

"Група Фірташа зіграла на користь влади, коли підтримала судову реформу 20-ма голосами. Згодом група Ахметова підтримала зміни в енергетичній сфері. Як наслідок – з’явилася формула "Роттердам+", за якою тепер Україна дорожче купує усе вугілля", - йдеться у програмі.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року журналісти "Наших грошей" з’ясували, що "Опоблок" фінансують фірми, зареєстровані у "віртуальному офісі": в перукарні, а також на рибному держпідприємстві.

Серед них – компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" понад мільйон гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

11 вересня 2017 року Шевченківський райсуд міста Києва зобов’язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок".

Однак 29 січня цього року стало відомо, що провадження закрили, бо власник "Гіперіон Мега" Володимир Ткаченко повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора "Наших грошей" за шахраїв – і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на "Опоблок":