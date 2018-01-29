Справу щодо фіктивності донорів "Опоблоку" закрили

Справу щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон "Опозиційному блоку", закрили.

Відповідна постанова надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично перебуває поза законом, повідомляє "Bihus.info".

Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ "Гіперіон Мега" Володимира Ткаченка. Раніше він у коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" заперечував свою причетність до фірми.

Однак після відкриття провадження чоловік повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора "Наших грошей" за шахраїв – і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на "Опоблок":

Ткаченкові нібито "було відомо від сусідів, що в районі діє група шахраїв, які шляхом обману під різними приводами намагаються витягти людину з квартири, зав’язати розмову та проникнути до квартири з метою грабежу", йдеться в постанові.

Водночас, на відео з сюжету видно, що чоловік відкрив двері журналістам, яких нібито сприйняв за шахраїв.

У квітні 2017 року журналісти "Наших грошей" з’ясували, що "Опоблок" фінансують фірми, зареєстровані у "віртуальному офісі": в перукарні, а також на рибному держпідприємстві.

Серед них – компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" понад мільйон гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

11 вересня 2017 року Шевченківський райсуд міста Києва зобов’язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок", в яку входять багато представників минулої влади з "Партії регіонів".