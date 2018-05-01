Нападникам на нардепа Найєма оголошено про підозру

Зловмисникам, причетним до хуліганських дій та нанесенню тілесних ушкоджень нардепу Мустафі-Масі Найєму, оголошено підозри.

Про це 1 травня повідомили у прокуратурі м.Києва.

"Троє учасників конфлікту, причетних до нападу на депутата та його побиття, затримані у порядку ст. 208 КПК України. Це чоловіки 1999 та 1996 р.н, двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадянин України", - повідомили у прокуратурі.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК - "хуліганство, вчинене групою осіб", вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя, спричинивши останньому тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 та ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження). Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук.

Автомобіль "Мерседес Геленваген", на якому рухались зловмисники, вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 30 квітня нардеп Мустафа Найєм потрапив до лікарні через конфлікт та бійку на дорозі. У нього діагностували перелом щелепи і струс мозку. Сам Найєм інцидент зі своєю політичною діяльністю не пов'язує.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК "Хуліганство", яка передбачає покарання у вигляді до 4 років позбавлення волі, затримано трьох підозрюваних у нападі на депутата. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.122 "Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості", що передбачає покарання виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.