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ООС: Впродовж доби тривали інтенсивні бої, знищено 5 бойовиків

Четвер, 10 травня 2018, 07:44
ООС: Впродовж доби тривали інтенсивні бої, знищено 5 бойовиків

Упродовж минулої доби на всій лінії зіткнення в зоні проведення ООС тривали інтенсивні бойові дії, окупанти застосовували артилерію та міномети.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення. 

Найбільш напруженою обстановка залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине.

Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. На деяких напрямках вдавався до активних штурмових дій.

Повідомляється, що підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника.

За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив 5 бойовиків загиблими та 7 пораненими.

Як повідомлялося, минулої доби один наш захисник загинув в бою в районі населеного пункту Кримське. Трьох захисників Авдіївки та двох захисників Волновахи поранено. 

Протягом поточної доби, 10 травня, бойові дії тривали на Донецькому на Маріупільському напрямках. Втрат у українських військ немає.

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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