ООС: В течении суток шли интенсивные бои, уничтожены 5 боевиков

За прошедшие сутки на всей линии соприкосновения в зоне проведения ООС продолжались интенсивные боевые действия, оккупанты применяли артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино.

Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях предпринимали активные штурмовые действия.

Сообщается, что подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.

По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 боевиков погибшими и 7 ранеными.

Как сообщалось, за минувшие сутки один наш защитник погиб в бою в районе населенного пункта Крымское. Трех защитников Авдеевки и двое защитников Волновахи ранены.

В течение текущих суток, 10 мая, боевые действия продолжались на донецком на мариупольском направлениях. Потерь у украинских войск нет.