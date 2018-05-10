Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" – прикордонники
Уночі 10 травня бойовики зі стрілецької зброї обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське", що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.
Обстріл російські найманці відкрили близько 1-ї години ночі.
"Постріли здійснювалися зі стрілецької зброї (СВД) з боку н.п. Горлівка в напрямку КПВВ та контрольного поста "Майорське", де несуть службу прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил", - йдеться в повідомлені.
Постраждалих немає.
Зазначається, що військовослужбовці перебували в укритті і вогонь у відповідь не відкривали.