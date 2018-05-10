Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" – прикордонники

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Четвер, 10 травня 2018, 09:53

Уночі 10 травня бойовики зі стрілецької зброї обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське", що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Обстріл російські найманці відкрили близько 1-ї години ночі.

"Постріли здійснювалися зі стрілецької зброї (СВД) з боку н.п. Горлівка в напрямку КПВВ та контрольного поста "Майорське", де несуть службу прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил", - йдеться в повідомлені.

Постраждалих немає.

Зазначається, що військовослужбовці перебували в укритті і вогонь у відповідь не відкривали.

Українська правда
Теми: Росія Донбас Об'єднані сили на Донбасі
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