Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" – пограничники
Четверг, 10 мая 2018, 09:53
Ночью 10 мая боевики из стрелкового оружия обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Обстрел российские наемники открыли около 1 часа ночи.
"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Отмечается, что военнослужащие находились в укрытии и огонь в ответ не открывали.
Украинская правда