Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" – пограничники

Ночью 10 мая боевики из стрелкового оружия обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Обстрел российские наемники открыли около 1 часа ночи.

"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Отмечается, что военнослужащие находились в укрытии и огонь в ответ не открывали.