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Прем'єр: Так бігли за 4G, що 3G загубили по дорозі

Четвер, 10 травня 2018, 12:14

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що з появою в Україні 4G значно погіршився мобільний інтернет-зв'язок.

Про це він сказав під час засідання уряду у четвер.

"Ще одне питання в рамках приватизації 4G. У нас було 2G,3G, тепер 4G. Я думаю, що зі мною погодяться українці, що у багатьох містах у нас уже навіть і 3G перестало працювати. Так побігли за 4G, що 3G загубили десь по дорозі", - сказав Гройсман.

Він дав доручення  Національній комісії по регулюванню зв'язку провести заміри щодо роботи мобільних операторів у рамках доступу до інтернету.

"Нехай потім не ображаються. Ми будемо говорити правду. Гроші ж вони всі беруть чесно. Там же зразу з рахунку знімається. Але якість зв'язку значно погіршилася. І якщо хтось говорить, що це такий транзитний період з 3G до 4G, добре, я згоден. Але зробіть його безкоштовним", - заявив прем'єр.

Керівник уряду додав, що такі заміри будуть проведені у найближчий період і  результат буде повідомлено публічно.

Як повідомлялося, українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Запуск перших базових станцій 4G став можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

Раніше мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

У ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

У сумі держава отримала 7,89 мільярда за 4G.

Читайте також: Київстар, Vodafone та lifecell купили ліцензії на 4G. Що і коли отримають абоненти

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрмобільний зв'язокінтернет
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