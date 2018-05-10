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Премьер: Так бежали за 4G, что 3G потеряли по дороге

Четверг, 10 мая 2018, 12:14

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с появлением в Украине 4G значительно ухудшилась мобильная интернет-связь.

Об этом он сказал во время заседания правительства в четверг.

"Еще один вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, что во многих городах у нас уже даже и 3G перестало работать. Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге", - сказал Гройсман.

Он дал поручение Национальной комиссии по регулированию связи провести замеры по работе мобильных операторов в рамках доступа к интернету.

"Пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду. Деньги они все берут честно. Там же сразу со счета снимается. Но качество связи значительно ухудшилось. И если кто-то говорит, что это такой транзитный период с 3G к 4G, хорошо, я согласен. Но сделайте его бесплатным", - заявил премьер.

Глава правительства добавил, что такие замеры будут проведены в ближайший период и о результате сообщат публично.

Как сообщалось, украинские мобильные операторы 30 марта запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах.

Запуск первых базовых станций 4G стал возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.

Ранее мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.

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Яна Миланова, УП
Темы: Гройсманпремьермобильная связьинтернет
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