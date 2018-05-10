"Батьківщина" отримала торік найбільше внесків – НАЗК

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" зафіксувало найбільше серед усіх партій внесків за 2017 рік – понад 9,27 мільйона гривень.

Із них близько 7,2 мільйона гривень – це внески від фізичних осіб, ще 2 мільйона гривень – пожертви від юридичних осіб, повідомляє Національне агентство з запобігання корупції.

Наступним за кількістю внесків на фінансування статутної діяльності із представлених у Верховній Раді був "Опозиційний блок" – із 6,66 мільйона гривень.

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримав майже 4,13 мільйона гривень.

На рахунки об’єднання "Самопоміч" надійшло ледь не 2 мільйони гривень.

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримала внесків майже на 1,14 мільйона гривень.

"Народний фронт" фінансували виключно фізичні особи – на загальну суму 5 966 гривень.

При цьому суди конфіскували понад 1,3 мільйона гривень незаконних внесків на підтримку партій.

Результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік озвучила на брифінгу член НАЗК Наталія Корчак, прес-служба агентства оприлюднила й інфографіку.

Крім усього іншого, НАЗК вирахувало, що у "Батьківщини" був найтовстіший паперовий звіт, а в "Радикальної партії" – найтонший.

Зазначимо, що за останніми соціологічними даними, зараз у Верховну Раду могли б пройти 7-8 партій – і лідирує в електоральних уподобаннях ВО "Батьківищина". За даними компанії "Социс", партію Юлії Тимошенко у квітні підтримали б 10,7%, за даними КМІС – 14,4%.