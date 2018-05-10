"Батькивщина" получила в прошлом году больше всего взносов – НАПК

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Четверг, 10 мая 2018, 12:53

Всеукраинское объединение "Батькивщина" зафиксировало больше других партий взносов за 2017 год – более 9,27 миллиона гривен.

Из них около 7,2 миллиона гривен – это взносы от физических лиц, еще 2 миллиона гривен – пожертвования от юридических лиц, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

 

Следующим по количеству взносов на финансирование уставной деятельности из представленных в Верховной Раде был "Оппозиционный блок" – с 6,66 миллиона гривен.

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" получил почти 4,13 миллиона гривен.

На счета объединения "Самопомич" поступило едва не 2 миллиона гривен.

"Радикальная партия Олега Ляшко" получила взносов почти на 1,14 миллиона гривен.

"Народный фронт" финансировали исключительно физические лица – на общую сумму 5 966 гривен.

 

При этом суды конфисковали более 1,3 миллиона гривен незаконных взносов на поддержку партий.

 

Результаты анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год озвучила на брифинге член НАПК Наталья Корчак, пресс-служба агентства обнародовала и инфографику.

 

Кроме всего прочего, НАПК вычислила, что у "Батькивщины" был самый толстый бумажный отчет, а у "Радикальной партии" – самый тонкий.

 

Отметим, что по последним социологическим данным, сейчас в Верховную Раду могли бы пройти 7-8 партий – и лидирует в электоральных предпочтениях ВО "Батькивищина". По данным компании "Социс", партию Юлии Тимошенко в апреле поддержали бы 10,7%, по данным КМИС – 14,4%.

Алена Рощенко, УП
Темы: партии НАПК
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