ООС: в штабі уточнили стан 6 поранених бійців

За добу 9 травня на Донбасі загинув один український військовий, 6 постраждали.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк.

"Минулої доби вночі під час бойових дій загинув один наш захисник 1969 року народження. Також п'ятеро бійців були поранені внаслідок ворожих обстрілів, ще один український військовослужбовець отримав бойове травмування", – сказав полковник.

"Стан здоров'я одного з наших захисників оцінюється як важкий, ще одного – середньої важкості, інші військовослужбовці Об'єднаних сил почувають себе задовільно", – додав він.

Щодо поточної ситуації в зоні проведення Операції об'єднаних сил Гуцуляк зазначив, що від опівночі було зафіксовано 14 прицільних ворожих обстрілів.

"В районі населених пунктів, Артемова Зайцеве, Причепилівка на луганському напрямку противник обстріляв наші позиції з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. У бік наших військових було випущено близько 40 мін різних калібрів", – сказав полковник.

За його словами, "вогневі провокації противника зі стрілецької зброї також відбулися в районі Новозваніки на луганському напрямку, також в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки Опитного, Широкиного та шахти "Бутівка" на донецькому напрямку".

Зазначається, що військові ЗСУ 6 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

Станом на ранок 10 травня втрат серед ОС не було.