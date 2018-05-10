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ООС: в штабе уточнили состояние 6 раненых бойцов

Четверг, 10 мая 2018, 13:02

За сутки 9 мая на Донбассе погиб один украинский военный, 6 пострадали.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк.

"За прошедшие сутки ночью во время боевых действий погиб один наш защитник 1969 года. Также пятеро бойцов были ранены в результате вражеских обстрелов, еще один украинский военнослужащий получил боевую травму", - сказал полковник.

"Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, еще одного - средней тяжести, остальные военнослужащие Объединенных сил чувствуют себя удовлетворительно", - добавил он.

О текущей ситуации в зоне проведения операции объединенных сил Гуцуляк отметил, что с полуночи было зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов.

"В районе населенных пунктов, Артемова Зайцево, Причепиловка на луганском направлении противник обстрелял наши позиции из минометов калибров 120 и 82 миллиметра. В сторону наших военных было выпущено около 40 мин различных калибров", - сказал полковник.

По его словам, огневые провокации противника из стрелкового оружия также произошли в районе Новозвановки на луганском направлении, также в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки Опытно, Широкино и шахты "Бутовка "на донецком направлении".

Отмечается, что военные ВСУ 6 раз открывали адекватный ответный огонь.

По состоянию на утро 10 мая потерь среди ОС не было.

Валентина Романенко, УП
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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