ООС: в штабе уточнили состояние 6 раненых бойцов

За сутки 9 мая на Донбассе погиб один украинский военный, 6 пострадали.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк.



"За прошедшие сутки ночью во время боевых действий погиб один наш защитник 1969 года. Также пятеро бойцов были ранены в результате вражеских обстрелов, еще один украинский военнослужащий получил боевую травму", - сказал полковник.



"Состояние здоровья одного из наших защитников оценивается как тяжелое, еще одного - средней тяжести, остальные военнослужащие Объединенных сил чувствуют себя удовлетворительно", - добавил он.



О текущей ситуации в зоне проведения операции объединенных сил Гуцуляк отметил, что с полуночи было зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов.



"В районе населенных пунктов, Артемова Зайцево, Причепиловка на луганском направлении противник обстрелял наши позиции из минометов калибров 120 и 82 миллиметра. В сторону наших военных было выпущено около 40 мин различных калибров", - сказал полковник.



По его словам, огневые провокации противника из стрелкового оружия также произошли в районе Новозвановки на луганском направлении, также в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки Опытно, Широкино и шахты "Бутовка "на донецком направлении".



Отмечается, что военные ВСУ 6 раз открывали адекватный ответный огонь.



По состоянию на утро 10 мая потерь среди ОС не было.