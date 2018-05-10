"Схема Курченка": Інтерпол оголосив у розшук екс-гендиректора Одеського НПЗ

Колишнього генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Зазначається, що екс-посадовець підозрюється в участі у діяльності злочинної організації та злочинах, вчинених у складі вказаного угруповання, а саме умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У прокуратурі додають, що у квітні 2017 року йому було повідомлено про підозру.

Наразі екс-гендиректора Одеського НПЗ оголошено у міжнародний розшук Interpol.

Також вказується, що прокуратура Одещини спільно з Нацполіцією, Управлінням Служби безпеки України в області та Головним управлінням Державної фіскальної служби в області розслідують оборудки з нафтопродуктами у злочинній схемі, організованій колишнім головою спостережної ради групи компаній, та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У прокуратурі наголошують, що через злочинні оборудки з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 3 млрд грн загальнобов’язкових платежів.

Як повідомлялося, у червні 2017 року Суворовський районний суд Одеси конфіскував Одеський нафтопереробний завод, що належить групі "ВЕТЕК" Сергія Курченко, на користь Кабінету міністрів.

Загалом під час розслідування цієї справи прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ.

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