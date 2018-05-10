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"Схема Курченко": Интерпол объявил в розыск экс-гендиректора Одесского НПЗ

Четверг, 10 мая 2018, 16:52
Схема Курченко: Интерпол объявил в розыск экс-гендиректора Одесского НПЗ

Бывшего генерального директора ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" объявили в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что экс-чиновник подозревается в участии в деятельности преступной организации и преступлениях, совершенных в составе указанной группировки, а именно в умышленном уклонении от уплаты сборов, совершенном должностным лицом предприятия, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

В прокуратуре добавляют, что в апреле 2017 года ему было сообщено о подозрении.

Сейчас экс-гендиректор Одесского НПЗ объявлен в международный розыск Interpol.

Также указывается, что прокуратура Одесской области совместно с Нацполицией, Управлением Службы безопасности Украины в области и Главным управлением Государственной фискальной службы в области расследуют сделки с нефтепродуктами в преступной схеме, организованной бывшим главой наблюдательного совета группы компаний, и привлечения виновных к уголовной ответственности.

В прокуратуре отмечают, что в результате преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 3 млрд грн общеобязательных платежей.

Как сообщалось, в июне районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, в пользу Кабинета министров.

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывшего гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ.

Ранее сообщалось, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Украинская правда
Темы: Одесская областьпрокуратураКурченконефть
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