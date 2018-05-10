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"Батьківщина" заплатила КМІС за соціологію 4 тисячі гривень

Четвер, 10 травня 2018, 18:05

Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в березні заплатила 4050 гривень за соціологічне дослідження Київському міжнародному інституту соціології.

Про це йдеться у фінансовому звіті партії за перший квартал 2018 року.

Повідомляється, що платіж був здійснений 29 березня.

Раніше КМІС навів дані опитування, згідно з яким, у першому турі виборів президента України, якби вони відбувалися в середині квітня 2018 року, найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Так, повідомлялося, що за Тимошенко проголосували б 16,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився.

Також результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили про те, що якби вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина".

Зазначалося, що за цю партію проголосували б 14,4% українців.

Українська правда
Теми: БатьківщинаТимошенкосоціологія
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