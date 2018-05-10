"Батькивщина" заплатила КМИС за социологию 4 тысячи гривен

Политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в марте заплатила 4050 гривен за социологическое исследование Киевскому международному институту социологии.

Об этом говорится в финансовом отчете партии за первый квартал 2018 года.

Сообщается, что платеж был осуществлен 29 марта.

Ранее КМИС привел данные опроса, согласно которому, в первом туре выборов президента Украины, если бы они проходили в середине апреля 2018 года, больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Так, сообщалось, что за Тимошенко проголосовали бы 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Также результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствовали о том, что если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы поддержали бы партию "ВО "Батькивщина".

Отмечалось, что за эту партию проголосовали бы 14,4% украинцев.