Добкін розповів, що з гордістю вдягнув "георгіївську стрічку" в Берліні

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін поклав квіти до Пам'ятника Невідомому Солдату в Берліні та сфотографувався зі "стягом перемоги".

Фотографії з Німеччини депутат виклав на сторінці в Facebook.

"Ми першими поклали квіти до Пам'ятника Невідомому Солдату", – написав він.

фото: facebook михайла добкіна

На одній зі світлин Добкін разом з іншими людьми тримає "прапор перемоги" (прапор, який радянські війська встановили над рейхстагом в 1945 році). На іншій – депутат причепив на піджак заборонену в Україні "георгіївську стрічкою".

"Хто там в чому буде мене звинувачувати, мені глибоко все одно", – сказав нардеп в коментарі "Українські правді", додавши, що свої принципи та погляди не змінює.

Він пояснив, що в Берліні був "за покликом серця зі своїми товаришами".

"Був я з тієї простої причини, що був упевнений, що жодна делегація… посольства України в Німеччині не прийде і не покладе квіти… на знак поваги до… загиблих під час штурму Берліна наших співвітчизників… і людей інших національностей на той момент великого і сильного Радянського Союзу", – сказав Добкін.

Він також запевнив, що георгіївську стрічку "вдягнув з гордістю" і що "наступне 9 травня будемо відзначати так, як звикли до 2014, чокнутого року".

фото: facebook михайла добкіна

"Відзначте собі, де ці люди були сьогодні, в якому одязі вони відзначали день великої перемоги, і як швидко вони перефарбуються і змінять свої нинішні радикально націоналістичні погляди на погляди нормальних людей", – сказав Добкін.

Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська на питання УП, чи підпадають дії нардепа від кримінальну відповідальність, відповіла, що не може коментувати фотографії, адже для цього вони мають бути розглянуті експертами.

Вона зазначила, що для перевірки необхідне відповідне звернення.

Стаття 436-1 ККУ, тобто поширення символіки та пропаганда комуністичного та нацистського режиму, передбачає позбавлення волі на строк до десяти років та можливість конфіскації майна.

Раніше повідомлялось, що загалом в Україні під час заходів з нагоди 9 травня за вчинення різних правопорушень до відділків поліції доправлено 28 осіб.

Щодо 16 осіб було складено адмінпротоколи за ст.173-3 КУоАП "виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

За даними правоохоронців, в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб. Загалом в Україні відбувалося близько 1250 заходів, участь у яких брали понад 365 тисяч осіб.

Фоторепортаж про День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що пройшов у Києві, дивіться тут.