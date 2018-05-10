Добкин рассказал, что с гордостью надел "георгиевскую ленту" в Берлине

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату в Берлине и сфотографировался со "знаменем победы".

Фотографии из Германии депутат выложил на странице в Facebook.

"Мы первыми возложили цветы к Памятнику Неизвестному Солдату", – написал он.

фото: facebook михаила добкина

На одной из фотографий Добкин вместе с другими людьми держит "знамя победы" (флаг, который советские войска установили над рейхстагом в 1945 году). На другой – депутат прицепил на пиджак запрещенную в Украине "георгиевскую ленточку".

"Кто там в чем будет меня обвинять, мне глубоко все равно", – сказал нардеп в комментарии "Украинской правде", добавив, что свои принципы и взгляды не меняет.

Он объяснил, что в Берлине был "по зову сердца со своими товарищами".

"Был я по той простой причине, что был уверен, что ни одна делегация... посольства Украины в Германии не придет и не возложет цветы... в знак уважения к... погибшим при штурме Берлина нашим соотечественникам... и людям других национальностей на тот момент великого и сильного Советского Союза", – сказал Добкин.

Он также заверил, что георгиевскую ленту "надел с гордостью" и "следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014, чокнутого года".

фото: facebook михаила добкина

"Отметьте себе, где эти люди были сегодня, в какой одежде они отмечали день великой победы, и как быстро они перекрасяться и поменяют свои нынешние радикально националистические взгляды на взгляды нормальных людей", – сказал Добкин.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская на вопрос УП, подпадают ли действия нардепа под уголовную ответственность, ответила, что не может комментировать фотографии, потому что для этого они должны быть рассмотрены экспертами.

Она отметила, что для проверки необходимо соответствующее обращение.

Статья 436-1 УК, то есть распространение символики и пропаганда коммунистического и нацистского режимов, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и возможность конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что всего по Украине во время мероприятий по случаю 9 мая за совершение различных правонарушений в отделы полиции были доставлены 28 человек.

На 16 человек были составлены админпротоколы за ст.173-3 КУоАП "изготовление и пропаганда георгиевской ленточки".

По данным правоохранителей, в акции "Бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. человек. Всего в Украине проходило около 1250 мероприятий, участие в которых принимали более 365 тыс. человек.

Фоторепортаж о Дне победы над нацизмом во Второй мировой войне, который прошел в Киеве, смотрите здесь.