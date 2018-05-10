МИД осудило задержание братьев заключенного в России крымчанина

Министерство иностранных дел Украины осуждает обыски и задержания братьев заключенного в России крымчанина Нури Примова.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Опять незаконные обыски в Крыму. Задержанные родственники политзаключенного Нури Примова. Выражаем протест. Факты преступлений России передадим в международные суды", - отметила она.

Знову незаконні обшуки в Криму. Затримані родичі політв'язня Н.Примова. Висловлюємо протест. Факти злочинів РФ передамо до міжн судів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 10, 2018

23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2016 года им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

10 мая 2018 года в Севастополе, в селе Байдары (Орлиное), рано утром прошли обыски, по итогам которых задержаны двоих крымских татар Эрнест и Энвер Сейтосмановы.

Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок в России по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.